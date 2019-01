Australische politie rukt uit voor man die spin dood wenst nm en ttr

02 januari 2019

08u07

Bron: AD.nl 2 Bizar In de Australische stad Perth heeft een man met arachnofobie, angst voor spinnen, een bezoekje gekregen van de politie. De man was verbaal iets te agressief tegen zijn achtpotige nachtmerrie.

Een passant schakelde de politie in na verontrustende geluiden uit de woning: een huilende kleuter en een man die meerdere keren “waarom ga je niet dood?” schreeuwde. Meerdere agenten arriveerden even later bij de ‘plaats delict’, waar ze al snel gerustgesteld werden.

“Nadat de agenten met alle betrokkenen hadden gesproken, zijn we tot de conclusie gekomen dat de man alleen had geprobeerd om een spin te doden. Hij heeft een serieuze angst voor spinnen”, liet de politie weten. “Hij heeft zijn excuses aangeboden voor het ongemak. Er is geen sprake van verwondingen, behalve bij de spin.”

Meer over Perth

human interest