Australische ‘kraker’ krijgt gelijk: verlaten huis is na 20 jaar van hem, ondanks protest van familie overleden eigenaar

31 oktober 2018

Bron: ABC News, BBC 0 Bizar Twintig jaar geleden ontdekte Australische projectontwikkelaar Bill Gertos een leegstaand huis in Sydney. Hij veranderde alle sloten, knapte de woning op en verhuurde het pand aan nieuwe bewoners. Zijn claim op het eigendom werd echter aangevochten door de familieleden van de overleden eigenaar. Zij krijgen van de rechter nu ongelijk: enkel Gertos mag zich de rechtmatige eigenaar van het pand noemen.

Aan de rechter vertelde Gertos dat hij het huis voor het eerst opmerkte in 1998. Hij werd nieuwsgierig toen hij zag dat de woning in slechte staat was, en ging op onderzoek uit. Nadat hij het huis had verkend, besefte hij naar eigen zeggen dat het verlaten en onbewoonbaar was. “Ik verliet het pand en besloot om er zelf aanspraak op te maken”, aldus Gertos.



Hij spendeerde bijna 150.000 Australische dollar (bijna 94.000 euro) aan renovatiewerken voor hij het huis verhuurde. Het pand is vandaag naar schatting 1,6 miljoen Australische dollar (1 miljoen euro) waard.

Termietenplaag

Wanneer Gertos in 2017 een aanvraag indiende om de officiële eigenaar te worden van het huis, stuitte hij echter toch op protest. Enkele familieleden van de voormalige eigenaar Henry Thompson Downie vonden dat zij als nakomelingen meer recht hadden op de woning en eisten de lap grond op. Ze verklaarden dat Downie in 1947 gestorven was. Hun familie had het huis verlaten voor de Tweede Wereldoorlog door een termietenplaag, waarna het pand aan een alleenstaande vrouw verhuurd werd. Zij bleef er wonen tot haar dood in april 1998.

Gekraakt

Volgens de familieleden had Gertos niet op een “open” manier gehandeld toen hij de woning als eigendom claimde, waardoor hij zich niet de eigenaar mocht noemen. De rechter volgde hen echter niet in die redenering. Volgens de lokale kraakwet kunnen krakers rechtmatig eigenaar worden van een pand als ze een woning meer dan twaalf jaar lang bewonen. Aangezien Gertos al ruim twintig jaar het pand verhuurde als zijn eigendom, is het huis nu van hem, oordeelde de rechter. De Downie-familie moet bovendien ook opdraaien voor de juridische kosten van Gertos.



De bizarre zaak zorgt voor ophef in Australië. Enkele buurtbewoners lieten al weten dat ze het niet eens zijn met de uitspraak van de rechter. De familieleden verklaarden op hun beurt in beroep te gaan tegen de beslissing.

