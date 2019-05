Australische bestuurder geeft ruitenwasser 90 cent en krijgt zelf boete van 30 euro jv

31 mei 2019

10u52

Bron: news.com.au 0 Bizar Sommigen vinden ze een gesel, anderen geven ze een centje: de kerels die ongevraagd aan verkeerslichten je ruiten beginnen wassen. Luke Bresland uit het Australische Perth behoort tot de tweede groep en gaf zo’n ruitenwasser omgerekend ongeveer 90 eurocent. De politie zag dat en bedacht hem met een boete van 30 euro.

Het bijzondere incident vond in februari plaats in Subiaco bij Perth. Luke Bresland bedankte een jonge ruitenwasser met 1,50 AUD (93 eurocent). Prompt hield de politie de bestuurder tegen en gaf hem een boete van 50 AUD (31 euro), voor “het kopen van een krant van iemand”. Een politiewoordvoerder bevestigde de boete aan news.com.au en zei dat het illegaal was om een ruitenwasser te betalen.

Bresland zei dan weer dat hij “met stomheid geslagen was”. Aan de agent had hij gezegd dat hij niet wist dat zijn daad illegaal was en dat hij ook niet aan de bewuste kerel had gevraagd om zijn ruiten te wassen. Hij vroeg de agent hem met een waarschuwing weg te sturen, maar daar ging de politieman niet op in.

Gisteren wilde Bresland onschuldig pleiten voor de rechtbank in Perth, maar de klacht bleek ingetrokken te zijn. Volgens de politie was het hele incident een vergissing. Na een gesprek met de agent in kwestie kwam die tot inzicht dat hij wat overdreven had, klonk de verklaring. “Dit was wellicht niet de beste manier om het probleem aan te pakken”, was het besluit van de agent.