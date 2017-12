Australisch stadje organiseert festiviteiten voor 150ste verjaardag drie jaar te laat SVM

Een stadje in het noorden van Australië was bezig met de voorbereidingen voor haar 150ste verjaardag volgend jaar tot... de autoriteiten erachter kwamen dat die verjaardag al drie jaar voorbij is.

"We hadden de festiviteiten de afgelopen twee jaar gepland aangezien een aantal plaatselijke historici gezegd hadden dat de officiële erkenning van Charlesville van 1868 dateerde", aldus burgemeester Annie Liston. De stad werd echter al in 1865 gesticht. "De info van de historici bleek jammer genoeg niet te kloppen, de echte verjaardag was in 2015. We zitten er dus drie jaar naast. Dat was toch wel een schok voor ons."

Het rurale stadje met 3.700 inwoners in Queensland blijft echter niet bij de pakken zitten en viert volgend jaar gewoon haar 153ste verjaardag. "We hebben de mooiste sterrenhemel van Australië en een kosmoscentrum. Daarnaast hebben we verschillende historische huizen en erfgoedsites, en een 'top secret' Amerikaanse basis uit de Tweede Wereldoorlog. Die willen we in de kijker zetten", zegt burgemeester Liston. Ze voegt er nog aan toe dat Charlesville 100.000 Australische dollar (64.000 euro) opzij had gezet voor de festiviteiten.

Charleston verloor door een grote overstroming in 1990 het grootste deel van haar officiële documenten.