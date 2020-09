Australisch schaap ontsnapt minstens vier jaar aan scheerbeurt, maar is nu toch verlost van 20 kg wol Joeri Vlemings

09 september 2020

16u04

Bron: The Guardian 3 Bizar Ewenice slaagt er al minstens vier jaar in om de tondeuze te ontlopen. Het kapsel van het merinoschaap was dan ook serieus verwilderd. Lokale bewoners zagen Ewenice in juli helemaal alleen ronddwalen op een privédomein in de Australische staat Victoria, op 140 km van Melbourne. Ze lieten de ooi verlossen van maar liefst 20 kg wol.

In juli spotten bewoners de ooi Ewenice op een landgoed in Redcastle, 140 km ten noorden van de Australische stad Melbourne. Het merinoschaap was al minstens vier jaar niet meer geschoren. De dierenbescherming (RSCPA) werd erbij gehaald om de klus te klaren. De scheerbeurt was goed voor 20 kg wol. Na controle bij de dierenarts werd Ewenice overgeplaatst naar Geelong, op zo’n 200 km van Redcastle.

Ewenice is niet het eerste voortvluchtige schaap dat een pels om u tegen te zeggen laat groeien en daarmee ook de pers haalt. Merinoschapen werpen hun vacht niet zelf af en moeten minstens jaarlijks geschoren worden. Anders kunnen ze oververhitten en zelfs sterven. Uitwerpselen en andere vuiligheid blijven bovendien in hun wol klitten en kunnen zo vliegen en maden aantrekken.

Volgens hoofdinspecteur van de RSCPA, Terry Ness, zou het dan ook een enorme impact op het welzijn en de levenskwaliteit van de ooi hebben gehad, als ze zo nog lang had blijven rondlopen. “Het was fantastisch om haar transformatie na het scheren te zien en haar naar haar nieuwe thuis te sturen”, aldus Ness. Hij greep het incident aan als een reminder voor schapenhouders om hun dieren goed te verzorgen, of het voor hen nu een hobby of een professionele bezigheid is.

Het record van het zwaarste wollen kapsel ter wereld staat niet op naam van Ewenice. In 2015 werd er bij Chris uit Mulligans Flats bij Canberra zomaar eventjes 40.45 kg wol afgeschoren. Dat komt ongeveer overeen met een oogst van zeven jaren. Daar moest de Nieuw-Zeelandse Shrek het tegen afleggen. Shrek hield zich zes jaar lang schuil in de grotten van Bendigo Station in Tarras op het Zuidereiland, maar werd in 2004 toch kaal geschoren. De opbrengst: 27 kg wol en internationale faam. Het brons gaat naar Shaun. Dit weglopertje werd in 2014 gevonden in Tasmanië, met een vacht van 23,5 kg. Shaun was zes en onderging toen pas zijn eerste scheerbeurt.



