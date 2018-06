Australiër wint jackpot van 1 miljoen dollar: "Favoriete cijfers van mijn overleden zoon brachten me geluk" TTR

26 juni 2018

11u16

Bron: Daily Mail, Herald 2 Bizar Een Australische man, die anoniem wenst te blijven, heeft een lottojackpot van 1 miljoen Australische dollar – omgerekend zo’n 634.000 euro – gewonnen. Nadat zijn zoon was gestorven, gebruikte de man steeds dezelfde nummers: de favoriete cijfers van zijn overleden zoon. En met succes, zo blijkt.

“Het is geweldig nieuws. Ongelofelijk. Dit is het beste telefoontje dat ik ooit heb gekregen”, zei de anonieme lottowinnaar gisteren. "De favoriete cijfers van mijn overleden zoon brachten me geluk". De man, die zijn drie kleinkinderen opvoedt sinds de dood van zijn zoon, moet geen seconde twijfelen over wat hij met het gewonnen geld zal doen.

De Aussie zocht naar een groter huis in een rustige omgeving waar hij met zijn drie kleinkinderen kon wonen, maar al snel besefte hij dat hij zo'n groot huis onmogelijk kon betalen. “Daar hoef ik me nu dus geen zorgen meer over te maken”, klinkt het. “Het enige wat ik wil, is een goede toekomst voor mijn drie kleinkinderen.”

De lottowinnaar heeft naar eigen zeggen nog een gouden tip voor andere spelers. “Geef nooit op. Zelfs al heb je slechts een paar dollar gewonnen”, besluit hij. “Op een dag kan het misschien helemaal anders zijn.”

