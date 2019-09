Aussie wandelaar kruipt twee dagen met gebroken been door woestenij naar zijn redding jv

Neil Parker (54) is een ervaren Australische wandelaar, maar zijn zware val op de Neboberg, niet ver van Brisbane, had hij niet voorzien. Parker viel van de top van een waterval zes meter naar beneden en brak zijn been. Pas na twee dagen pijnlijk kruipen werd hij gered.

Parker was er zondag op z’n eentje op uitgetrokken om te gaan wandelen op de Neboberg, zo’n 30 kilometer van Brisbane. Bovenaan een waterval liep het mis. De vijftiger viel en brak zijn pols en zijn been. Hij spalkte het gebroken been zo goed mogelijk met wandelstokken en begon te kruipen. Daarbij moest hij zijn gebroken been dragen. “Dat was heel zwaar”, zei hij gisteren vanop zijn ziekenhuisbed. “Ik had een verband rond mijn elleboog zodat ik die kon gebruiken om centimeter voor centimeter verder te klauteren.”

Neil Parker probeerde zo een open plek te bereiken waar hulpverleners hem konden vinden. Maar het ging tergend traag, door de onnoemelijke pijnen die hij leed. “Na elke 1,5 meter moest ik pauzeren.” In twee dagen sliep hij amper. Hij had wel wat proviand bij zich en kon water drinken uit een kreek.

Overdag liepen de temperaturen op tot meer dan 30 graden Celsius, om ‘s nachts weer te zakken naar zes graden. De hiker trok zich op aan het vooruitzicht zijn familie misschien nog ooit terug te zien. Maar hij vreesde dat hij in het dichte struikgewas nooit zou worden gevonden.

Dat gebeurde gelukkig wél. Een reddingshelikopter kreeg Parker dinsdagnamiddag in de mot. Hij werd op een brancard aan boord gewincht en naar het ziekenhuis in Brisbane overgevlogen. Hij haalde het uiteindelijk, zo beweert hij zelf, omdat hij een ervaren en getrainde wandelaar is. Toch volgde hij een van de belangrijkste regels niet: ga enkel met een groep van minstens vier personen wandelen. Parker deed het helemaal alleen en daardoor kwam hij zwaar in de problemen. Andere op te volgen richtlijnen zijn om zeker altijd iemand op de hoogte te stellen van je plannen én voorzien te zijn van navigatiemateriaal om niet te verdwalen.