Aussie verbraste miljoen euro na foutje van de bank, maar moest terug naar af: "Ben weer gelukkig nu" Joeri Vlemings

14 oktober 2018

13u53

Bron: news.com.au 0 Bizar Dan Saunders staat nu weer achter de toog en verdient 13,50 euro per uur. Een heel verschil met het rijkeluisleventje dat de Australiër enkele maanden kon en mocht volhouden. Tot hij er zelf genoeg van had. Terug naar af en zelfs naar de cel, maar ook weer gelukkig.

Dan Saunders heeft er een onwaarschijnlijk avontuur op zitten dat hem in de eerste plaats leerde dat voor hem vooral de gewone dingen buitengewoon belangrijk zijn. Saunders verbraste ongeveer een miljoen euro door een fout van de bank. Maar zijn hoge vlucht eindigde helemaal beneden in de gevangenis.

In 2011 werkte Saunders ook al als barman. Op een avond ontdekte de Australiër dat hij blijkbaar via een bankautomaat onbeperkt geld van zijn Mastercard kon overmaken naar zijn spaarrekening. En dat dééd hij vanaf dan ook, à volonté. Tot op vandaag heeft niemand daar een verklaring voor. De bank of de politie ondernamen ook nooit iets om Saunders te stoppen. Zo kon hij vier maanden en half zijn gang gaan.

Saunders kende nauwelijks grenzen. Luxehotels, privéjets, toprestaurants, kledij van bekende ontwerpers. Allemaal dingen die hij zich tot dan toe nooit had kunnen permitteren, maar plots kon betalen met zijn magische bankkaart. "Ik wist niet hoelang het zou blijven duren en verwachtte elke dag opnieuw dat het gedaan zou zijn", zegt hij zelf. Hij wachtte tot de bank er een einde zou aan maken, maar dat gebeurde niet.

Zeveren bij biertjes

Na 4,5 maand kapte Saunders er dan zelf mee. Hij had naar eigen zeggen bewust nooit geld versluisd naar rekeningen in overzeese gebieden en weigerde ook een bestaan als vrijwillige banneling in een vreemd land, waar hij van zijn fraude zou kunnen leven. "Dan zou ik mijn familie en vrienden moeten achterlaten en zou ik altijd over mijn schouder moeten blijven kijken. Ik zou mijn moeder nooit meer zien, niet meer de gewone dingen kunnen doen, zoals voetbal kijken of wat met mijn vrienden zeveren bij enkele biertjes." Saunders leerde dat geld voor hem niet het belangrijkste is, noch beweren iemand te zijn die hij niet is. "Het gras is niet altijd groener aan de andere kant."

Saunders verloor vele vrienden tijdens zijn neergang. Ook dat was een les. "Ik had verwacht dat ze mij zouden steunen toen ik naar de cel moest." Maar dat bleek niet het geval voor de meesten van hen, die er wél bij waren toen het geld rijkelijk vloeide.

Gevangenis

Zelf veranderde Saunders ook wel. Door het geld liet hij zijn vriendin zitten en had hij over heel Australië verschillende partners, die allemaal dachten dat ze de ware waren. Vanuit de cel schreef hij hen de waarheid. Het gevangenisleven zelf had natuurlijk ook invloed op Saunders. "Het was hard, ik zag er zelfs iemand vermoord worden. Maar het hoorde bij de hele ervaring."

Inmiddels heeft hij een nieuwe relatie met een vrouw die hem neemt zoals hij echt is. "Soms lijkt het leven nu wel een beetje saai na al wat ik heb meegemaakt, maar dat is oké. Niet alles in het leven moet totaal opwindend zijn. Ook uit het dagelijkse, gewone leven kan je heel wat vreugde halen."