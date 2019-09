Aussie miljonair “verpest” zicht op Vrijheidsbeeld met superjacht Joeri Vlemings

05 september 2019

18u00

Bron: New York Post, news.com.au 0 Bizar New Yorkers staan op hun achterste poten omdat een Australische miljonair zijn superjacht ‘geparkeerd’ heeft voor het Vrijheidsbeeld. Eigenaar van het bootje is de 72-jarige John Symond. Voor wie er zich kapot aan stoort: de jacht is te koop voor 96 miljoen euro.

Het enorme jacht - Hasna gedoopt - is 73 meter lang, heeft een infinity-zwembad van acht meter, een fitnesszaal, een kapsalon, een wellnessruimte en een privécinema. Een drijvend “kunstwerk”, zo wordt beweerd. Met plaats voor 21 crewleden in 10 kajuiten en voor 12 gasten in 6 luxueuze slaapkamers.

Symonds - een Australische kredietmakelaar die naar schatting 525 miljoen euro waard is - kocht het op maat gebouwde jacht meer dan twee jaar geleden aan. De multimiljonair vond de plek voor het Vrijheidsbeeld in New York blijkbaar een uitgelezen locatie om de troeven van het jacht helemaal uit te spelen en zo potentiële kopers te verleiden.

Maar niet iedereen is zo gelukkig met de Hasna die daar sinds vorige maand de hele tijd in de buurt van het iconische Vrijheidsbeeld ronddobbert. Het jacht verpest de blik op de beroemde bezienswaardigheid, niet alleen voor de lokale bevolking maar ook voor de toeristen.

Dik overdreven

Symonds wordt verweten dat hij denkt zich meer te kunnen permitteren dan iemand anders, gewoon omdat hij gigantisch rijk is. In een reactie aan news.com.au zegt de woordvoerder van Symonds dat hij de foto’s ook gezien heeft, maar hij vindt de stelling dat het jacht het zicht op het Vrijheidsbeeld blokkeert dik overdreven. “Er zijn nog een hoop andere grote boten aan het Vrijheidsbeeld”, klinkt het nog.

Intussen heeft Symonds zijn jacht verplaatst. Niet wegens al dat geklaag, maar omdat de wet het hem verbiedt langer dan 72 uur op dezelfde plek voor anker te liggen.

Nog dit: reden van de verkoop is het plan om een nóg groter jacht te kopen om daar mee door Europa te cruisen met zijn vrouw Amber McDonald, de 47-jarige ex van de zoon van de voormalige Australische premier, Paul Keating.