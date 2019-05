Audi Q7 breekt in twee stukken na crash in Rusland, bestuurder vlucht Erik Kouwenhoven

21 mei 2019

08u14

Bron: AD 256 Bizar Een Audi Q7 is in tweeën gespleten tijdens een harde botsing in Rusland. Opmerkelijk genoeg overleefde de bestuurder niet alleen het ongeval, hij vluchtte ook nog eens weg van de plek des onheils.

Beelden van de crash werden online gedeeld door een aantal Russische media. Hoewel details over de crash schaars zijn, geven de beelden een goede indicatie van wat er is gebeurd. Het gebeurt wel vaker dat auto’s in twee stukken breken, maar dan gaat het vaak om supersportwagens waarbij de motor losbreekt, aldus Carscoops.com.

Naar verluidt ramde deze luxueuze SUV met zijn zijkant tegen een grote metalen lantaarnpaal. De impact vond waarschijnlijk precies in het midden van de Q7 plaats, waardoor de auto in tweeën werd gespleten. Blijkbaar vond de crash met hoge snelheid plaats en werd minstens één van de stoelen van de middelste zitrij uit het voertuig geslingerd.

Interessant is dat hoewel de auto in tweeën werd gescheurd en het dak ook was afgescheurd, de hemel vastzit aan de voorste helft van de SUV. De kabelboom is een wirwar van draden en de uitlaat is zichtbaar op het gras.