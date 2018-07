Asociale bestuurder spat expres voetgangers kletsnat, maar krijgt dan zelf koude douche sam

30 juli 2018

18u25

Bron: Global News 0

In het Canadese Ottawa is een man ontslagen vanwege deze dashcambeelden die Saif Khan vorige week vrijdag filmde. Op de beelden is te zien hoe een busje van de firma Black & McDonald expres uitwijkt naar grote plassen nabij voetgangers om ze kletsnat te spatten.

Het bedrijf kreeg de beelden onder ogen en zette de bestuurder op straat. "Veiligheid is onze belangrijkste prioriteit", zegt Black & McDonald over dit "onaanvaardbare rijgedrag." "Dit is een geïsoleerd incident en dit individu is niet langer tewerkgesteld door Black & McDonald."

