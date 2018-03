Ashley, de projectmanager die klanten altijd op hoge hakken ontvangt: "Ik heb me nooit krachtiger gevoeld" Sven Van Malderen

10 maart 2018

18u41

Bron: News.com.au 49 Bizar Vergeet die saaie herenschoen: Ashley Maxwell-Lam kickt erop om met hoge hakken naar het werk te gaan. Dat het er toch een tikkeltje bizar uitziet, in combinatie met dat strakke pak? "Kan me niet schelen, ik heb me nooit krachtiger gevoeld", aldus de projectmanager van een verzekeringsbedrijf.

De interesse ontstond nadat Ashley een trio van mannelijke dansers op hoge hakken aan het werk gezien had. Het laatste duwtje kwam vorig jaar van een vrouwelijke collega. "Haar stiletto's bezorgden haar een pak zelfvertrouwen, zei ze. Maar hoe kon schoeisel nu zo'n effect hebben? Probeer het zelf eens, antwoordde ze. En inderdaad, ik begreep meteen wat ze bedoelde. Er is niets heerlijkers dan op hoge hakken door een marmeren lobby te lopen."

De man uit Sydney heeft inmiddels negen paar naaldhakken in zijn kleerkast staan. Vier ervan dienen om te gaan werken, met de rest gaat hij vooral uit. "Mijn look omschrijf ik als hip en vrouwelijk. Maar vergis u niet: ik vind het fantastisch om een man te zijn. Het is net dat contrast dat het mooi maakt. Ik ben dan wel homo en draag valse nagels, maar toch weet ik ook hoe een kettingzaag werkt."

"Heb geleerd om te incasseren"

Uiteraard wordt Ashley vaak nagekeken. "Mijn moeder heeft me geleerd te incasseren, ik heb een dikke huid. Gelukkig zijn er ook veel mensen die er wel voor open staan en zelfs met mij op de foto willen."

De meeste tegenkanting ondervindt de excentrieke projectmanager nog uit de eigen homogemeenschap. "Sommigen moeten er echt niets van weten. 'Je duwt het echt door de strot, geen wonder dat homo's gebasht worden', zeggen ze dan. Maar dat vind ik onzin. Ze hebben het recht niet om mij te veroordelen als ze zelf hun wenkbrauwen laten epileren en twee keer per week naar de kapper gaan."

"Ideale ijsbreker"

Soms trekt Ashley nog wel eens gewone schoenen aan. "Maar als ik nieuwe klanten ontmoet, kies ik altijd voor de hoge hak. Het is de ideale ijsbreker."

"Ik ga er niet om liegen: de aandacht die ik hierdoor krijg, vind ik leuk. Maar ik doe het toch vooral omdat ik het zelf zo fijn vind. Als ik iemand hierdoor kan inspireren om iets meer zichzelf te zijn, kan ik met opgeheven hoofd deze wereld verlaten."