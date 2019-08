Arts vindt na operatie kunstgebit in keel patiënt Redactie/IB

13 augustus 2019

06u54

Een 72-jarige man uit Groot-Brittannië die bij de dokter kwam toen hij bloed ophoestte, bleek een deel van zijn eigen kunstgebit in zijn keel te hebben zitten. De valse tanden waren daar tijdens een operatie terechtgekomen.

De man was een paar dagen eerder onder narcose gegaan om een gezwel uit zijn maag te laten verwijderen. Tijdens de operatie waren de neptanden blijkbaar in zijn keel terecht gekomen.

De man was al eerder naar de dokter gegaan na de operatie, omdat hij klachten had. Er was in zijn keel gekeken, maar de valse tanden waren niet gezien. Hij was naar huis gestuurd met antibiotica omdat hij een luchtweginfectie zou hebben.

Tijdens een tweede bezoek werden de tanden wel gevonden, nadat in eerste instantie werd gedacht dat hij een longontsteking had. De dokter vond vervolgens een stukje metaal op de stembanden van de man. De man vertelde vervolgens dat hij na een operatie een deel van zijn kunstgebit was kwijtgeraakt, aldus de Britse krant The Guardian.

De man voelde zich na het verwijderen van het kunstgebit uit zijn keel helaas niet beter. Hij bleef bloed ophoesten en had uiteindelijk twee bloedtransfusies nodig.