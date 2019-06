Arts verwijdert piepklein babyhagedisje uit oor van Thaise vrouw Tom Tates

27 juni 2019

23u48

Bron: AD.nl 1 Bizar In het Rajavithi-ziekenhuis in de Thaise hoofdstad Bangkok is bij een jonge vrouw die al dagen klaagde over extreme oorpijn een mini-hagedis uit haar oor verwijderd. Het babyreptiel, om precies te zijn een gekko of tjitjak, had zich diep in haar gehoorgang genesteld.

Varanya Nganthavee (25), de behandelend arts, vertelt dat ze niet wist wat ze zag toen ze met een speciaal instrument in het oor van de patiënt keek. “Heel diep in de warme, ietwat vochtige gehoorgang, kronkelde een piepklein exemplaar van de reptielensoort die in tropische landen veel voorkomt. Toen ik dat zag gingen natuurlijk alle alarmbellen af”, schrijft de dokter op haar Facebookpagina.

De vrouw, die veel jeuk en pijn had, kreeg vervolgens een plaatselijke verdoving, waarna de arts geruime tijd moest prutsen met een pincet om het diertje tevoorschijn te halen. Dat lukte. Maar er was één probleem: de staart van de nog levende gekko ontbrak. “Dat realiseerde ik me overigens pas later”, geeft de net afgestudeerde Nganthavee toe. Ze zocht contact met de patiënt en vroeg de kno-arts die haar tijdens haar studie begeleidde om hulp. “Die heeft nogmaals goed in het oor gekeken, maar daar zat echt geen staartje in. Vervolgens kon de vrouw, die was verlost van haar pijn, weer naar huis.”



De jonge arts zette de vondst op Facebook, omdat het bijna nooit voorkomt dat gekko's in oren van mensen kruipen en daar vervolgens ook nog een paar dagen blijven zitten. “Dit is een uniek geval”, aldus Nganthavee. Ze vermoedt dat iemand een geintje heeft uitgehaald met de vrouw. “Vermoedelijk is de gekko, terwijl ze sliep, door de een of andere lolbroek in haar oor gestopt.”

Thaise media hebben tevergeefs geprobeerd contact te zoeken met de patiënte. De arts mag, wegens haar beroepsgeheim, niet zeggen wie het slachtoffer is. De vrouw zelf heeft zich nog niet gemeld. Nganthavee: “Het zal dus waarschijnlijk altijd een raadsel blijven hoe het diertje in het oor belandde.”