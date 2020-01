Arts uit Florida kan hondje net op tijd redden van ophanging in lift jv

02 januari 2020

17u30

Bron: NBC News 1 Bizar Een arts uit Florida kwam zondag echt als geroepen. In de hal van zijn appartement in Tampa kon nog net op de tijd een hondje te hulp snellen, toen dat aan de leiband werd weggerukt door een opgaande lift.

Bij zijn thuiskomst zag dr. Mohammad Awad zijn buurvrouw met haar hondje in de lobby van het appartementsgebouw Olympus Harbour Island in Tampa voor de lift staan. Plots ging de viervoeter de lucht in, meegesleurd met zijn leiband door de stijgende lift. “Ik liet al mijn eten op de grond vallen”, getuigt Awad. “Ik probeerde met al mijn kracht de halsband open te breken. Ik probeerde en probeerde.”

Het lukte inderdaad niet meteen, zo is te zien op de beelden van een bewakingscamera in de hal. Maar uiteindelijk slaagde Awad er toch in om de hond te bevrijden. Samen met het dier, dat volgens de arts al naar adem aan het happen was, viel hij op de grond.



Nog maar een paar weken geleden ontspon er zich een gelijkaardig geval met een dwergkees in Houston. Toen stond het baasje zelf al in de lift en bleef het hondje buiten de kooi achter op het moment dat de deuren sloten. Het dier dreigde te worden opgehangen, maar dat was zonder de 27-jarige Johnny Mathis gerekend. Hij kreeg de halsband net op tijd los.