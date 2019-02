Arme Taiwanese bezorger (20) dommelt in achter stuur en ramt zich voor bijna 600.000 euro in de schulden jv

07 februari 2019

10u48

Bron: Taiwan News 0 Bizar Een 20-jarige, arme bezorger uit Taiwan kroop zo vermoeid achter het stuur dat hij in slaap viel. Hij botste op maar liefst vier Ferrari’s, samen goed voor een waarde van om en bij de 1,3 miljoen euro. De veroorzaakte schade wordt geschat op zo’n 590.000 euro.

De bestuurder is enkel gekend als Lin. Hij was bezig met dodengeld - nepgeld om ritueel mee te geven met de doden - te leveren voor de zaak van zijn alleenstaande moeder in de Taiwanese miljoenenstad Nieuw Taipei, toen het mis liep. Hij zou in slaap zijn gesukkeld in zijn Mitsubishi 4X4-terreinwagen. In elk geval verloor hij zijn concentratie én de controle over het stuur. Hij ramde vier geparkeerde Ferrari’s. Geraamde schade: 590.000 euro.

Een van de luxewagens was een Ferrari F12 Berlinetta die nieuw zo’n 440.000 euro kost. De drie andere waren van het model Ferrari 488s, ter waarde van ongeveer 300.000 per stuk. Het is niet duidelijk of Lin verzekerd is. Maar toen de precaire financiële situatie van zijn familie in de pers kwam, liepen er vele schenkingen binnen. In totaal werd zo al meer dan 150.000 ingezameld. Zelf beloofde Lin “zijn verantwoordelijkheid te nemen” voor zijn daden.