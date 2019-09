Ariauna (19) verbrandt de liefdesbrieven van haar ex ... en zet zo appartement in lichterlaaie mvdb

19 september 2019

19u01

Bron: The Smoking Gun 2 Bizar Een Amerikaanse met liefdesverdriet kan maar beter over een goeie brandverzekering beschikken. Ariauna Lillard (19) uit de stad Lincoln (Nebraska) verbrandde maandag enkele liefdesbrieven van haar ex-vriendje en veroorzaakte zo brand in haar appartement.

De jonge vrouw trachtte enkele brieven aan te steken, wat niet leek te lukken. Ze legde de amoureuze correspondentie dan maar op een tapijt in haar slaapkamer en kroop in bed. Ze realiseerde zich niet dat de brieven stonden te smeulen en alsnog tot vlammen leidden. De jongedame kan het gelukkig navertellen: ze werd tijdig gewekt door de rookdetector.



De vrouw kon vluchten uit haar appartement op de tweede verdieping en bleef ongedeerd. In het gebouw waren verder geen bewoners aanwezig. De brandweer kon de vlammen snel blussen. De brand bleef beperkt tot de slaapkamer. Volgens de politie bedraagt de schade minstens 4.000 dollar (3.600 euro). De vrouw verschijnt binnenkort voor de rechter.



Heeft Ariauna misschien te veel naar de nog steeds populaie sitcom Friends gekeken? In de veertiende episode van het eerste seizoen verbranden Rachel, Monica en Phoebe op Valentijn spullen van ex-vriendjes om zo een nieuwe start te maken. De opgeroepen New Yorkse brandweer komt snel ter plaatse en kan vermijden dat hun appartement afbrandt. De drie zijn nadien helemaal in de wolken over het optreden van de spuitgasten.