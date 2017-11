Argentijnse snijdt penis van man af met tuinschaar: "Maar het was wettelijke zelfverdediging" Sven Van Malderen

21u55

Bron: Elsol.com 5 Rv Brenda Barattini. Bizar Een 26-jarige Argentijnse zit in de cel omdat ze met een tuinschaar de penis van een man afgesneden heeft. Op sociale media krijgt Brenda Barattini het zwaar te verduren, maar haar vriendinnen schieten haar te hulp. "Hij heeft geweld gebruikt en haar verkracht, zij is in deze zaak het slachtoffer."

Hadden de twee een (geheime) relatie of was Sergio F. (40) een bruut die haar bleef lastigvallen? De versies lopen voorlopig nog uit elkaar, maar de plaatselijke pers noemt Brenda nu al de Lorena Bobbit van Cordoba. Die vrouw haalde in 1993 de wereldpers omdat ze haar echtgenoot tijdens zijn slaap gecastreerd had. Naar eigen zeggen waren de stoppen doorgeslagen nadat hij haar drie jaar lang mishandeld had.

In dit geval waren de hoofdrolspelers ongehuwd, maar de gevolgen zijn er niet minder om. Volgens een gerechtelijke bron sloeg Brenda toe terwijl haar slachtoffer tijdens een vrijpartij geblinddoekt in bed lag. "Wat een zottin. Ze verdient de doodstraf. Hij kan niets misdaan hebben dat zo'n daad rechtvaardigt", klinkt het fel in sommige reacties.

Rv De tuinschaar die gebruikt werd.

Haar vriendinnen kunnen die "hypocrisie" echter niet langer aanzien. "Ik gaf dansles aan Brenda. Het doet me pijn als ik nu al die droeve meningen hoor, ze zeggen maar wat zonder enige kennis van zaken. Wel, we hebben lang genoeg gezwegen: Brenda werd verkracht."

"Dit was wettelijke zelfverdediging. Hij pleegde geweld en bleef haar bedreigen", voegt een andere vriendin toe.

Ook haar advocaat bewandelt die piste. "Sergio speelt in een rockband en is bevriend met haar broer. Hij lokte haar met een smoes in zijn appartement, hij wilde zogezegd een muziekinstrument gaan halen. Toen zag hij de kans schoon om haar aan te vallen."

F. verloor veel bloed, maar zijn toestand is nu stabiel. Brenda zal binnenkort psychiatrische en psychologische testen moeten ondergaan.