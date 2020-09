Argentijnse politicus geschorst na kussen borsten tijdens zitting parlement JdJ RL

25 september 2020

06u29

Bron: ANP, AD.nl, La Nación, Realpolitik 0 Bizar Een Argentijnse parlementariër is donderdag geschorst nadat hij tijdens een digitale zitting van het Lagerhuis de borsten van zijn partner kuste. Juan Emilio Ameri dacht dat hij op dat moment niet verbonden was met het internet, zei hij achteraf. Inmiddels heeft hij zijn ontslag als kamerlid ingediend.

De actie van Ameri kwam in beeld terwijl een ander lid van het Lagerhuis een toespraak hield op een groot videoscherm dat in het parlementsgebouw is neergezet. Op het scherm waren ook andere volksvertegenwoordigers te zien die vanwege het coronavirus vanuit huis deelnamen aan de parlementszitting. In het Zuid-Amerikaanse land geldt een binnenlands reisverbod, waardoor het voor parlementariërs buiten de hoofdstad onmogelijk is om het parlementsgebouw te bereiken.

Lagerhuis-voorzitter Sergio Massa staakte de sessie na het zien van de liefkozing van Ameri. Niet veel later werd het parlementslid geschorst. “Deze afgelopen maanden waarin we telewerken, hebben we meerdere incidenten gehad waarbij afgevaardigden in slaap vielen of iemand zich verstopte", zei Massa. “Maar vandaag hebben we een situatie gehad waarin de grenzen van dit Huis echt zijn overschreden.”

Slechte internetverbinding

Ameri, die uit de noordwestelijke provincie Salta komt, trachtte na afloop van het incident zijn excuses aan te bieden en zei dat hij dacht dat hij en zijn partner niet in beeld waren. “Hier in binnenland is de verbinding heel slecht”, zei de parlementariër. Ameri voegde eraan toe dat zijn partner onlangs borstimplantaten had gekregen en hij op het betreffende moment vroeg hoe het met haar ging.

Nog dezelfde avond diende Ameri bij voorzitter Massa zijn ontslag in als parlementariër. Zijn ontslagbrief werd door een lokale journaliste gepubliceerd op twitter.

DIPUTADOS. El diputado Juan Ameri ya le presentó la renuncia a Sergio Massa 👇🏽 pic.twitter.com/8BN9LluGtz Gabriela Pepe(@ gabyspepe) link

Seksuele intimidatie

Het is niet de eerste keer dat de politieker in opspraak komt. Ameri was in zijn thuisprovincie Salta al omstreden vanwege verschillende onderzoeken naar mishandeling. Ook werd hij door een minderjarig partijlid in 2019 beschuldigd van seksuele intimidatie.

In door het vermeende slachtoffer vrijgegeven chatlogs is te lezen hoe Ameri suggereert dat hij de minderjarige aan een baantje kan helpen mits zij hem ‘helpt’. In een later gesprek vraagt hij of de militante bereid is met een ander partijlid uit te gaan.



Pas je cookie instellingen Je cookie instellingen zorgen ervoor dat deze inhoud niet getoond wordt.Pas je cookie instellingen hier aan.

Lees ook:

Experts geven Véronique De Kock gelijk: “Een vrouw in bikini op Instagram is een hoer, een man met sixpack is stoer” (+)

Advocaat slachtoffer ‘Chiro-verkrachting’ klaagt dubbele moraal aan: “Kwetsbaar, minderjarig meisje werd als slet afgeschilderd”