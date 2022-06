Argentijnse dokter wordt op 83-jarige leeftijd vader: “Helaas zal ik Emilio niet kunnen zien opgroeien”

Een Argentijnse voedingsdeskundige is op 83-jarige leeftijd vader geworden. Die hoge leeftijd brengt natuurlijk ook consequenties met zich mee. “Het besef is er dat ik hem helaas niet zal zien opgroeien”, reageert Alberto Cormillot met de nodige teleurstelling. Zoontje Emilio is inmiddels al negen maanden oud.

Estefania Pasquini (35), de echtgenote van Cormillot, is zwanger geworden dankzij een vruchtbaarheidsbehandeling. Hoewel Emilio nog altijd maar een baby is, wordt hij al volop klaargestoomd voor zijn toekomst. Zo is een privélerares al druk in de weer om hem Chinees aan te leren.

“Ze komt twee keer per week langs”, klinkt het. “Door met hem te praten, te zingen en te spelen, kan hij alvast wennen aan de klanken van het Chinees. Op die manier zal hij die taal later vlotter oppikken. Geen idee of hij er effectief gebruik van zal maken, maar Chinees is nu eenmaal de taal van de toekomst”, oordeelt Cormillot.

Het moge duidelijk zijn: er valt geen tijd te verliezen. “Ik hou me actief bezig met zijn opvoeding. Nu ik er nog ben, wil ik hem zo goed mogelijk voorbereiden. Ik moedig hem aan bij het kruipen en spreek berichten voor hem in die hij later zal kunnen beluisteren. Daarbij dramatiseer ik niet, ik leg gewoon de realiteit van het leven vast. Ach, ik geniet van elke dag die mij in zijn gezelschap nog gegund is.”

Renee (55) en Adrian (47), de twee andere zonen van Cormillot, hebben intussen zelf ook al een aanzienlijke leeftijd bereikt. Daarnaast heeft de dokter ook nog drie kleindochters. Zijn eerste echtgenote Monika Arborgast is in 2017 overleden. Zelf overleefde hij darmkanker.

Cormillot is een grote naam in het gezondheidswereldje. Zo schreef hij meer dan vijftig boeken, met de focus op voeding en obesitas. Voor wetenschappelijke tijdschriften en conferenties leverde hij rond de honderd papers af.

De Argentijn moet echter wel nog zijn meerdere erkennen in Julio Iglesias Sr. en Bernie Ecclestone. De vader van zanger Julio Iglesias en het Formule 1-icoon werden respectievelijk op 90- en 89-jarige leeftijd nog vader.

