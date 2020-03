Argentijnse avonturier (62) moet heroïsche voettocht dwars door Amerika na 23.000 km staken door corona Joeri Vlemings

24 maart 2020

12u44

Bron: The Guardian 0 Bizar Hij was er bijna, maar nog niet helemaal. Martín Echegaray Davies, een 62-jarige Argentijnse avonturier, is gestrand in het Amerikaanse Fargo. Hij kwam helemaal van Ushaia in Vuurland, te voet. Zijn eindbestemming was Alaska, maar door het coronavirus bleef de Amerikaans-Canadese grens ook voor hem dicht. Wél een heroïsche voettocht, géén essentiële verplaatsing.

Martín Echegaray Davies had een plan: hij zou van het meest zuidelijke punt van Zuid-Amerika wandelen naar Alaska. Hij begon eraan op 31 oktober 2017, in de Lapataiabaai, 23 km ten zuiden van Ushuaia in Patagonië, de zuidelijkste stad van de wereld. Davies trok door de woestijn, de jungle en de bergen, om uiteindelijk in de vrieskou van Fargo in North Dakota te stranden. Hij trotseerde temperaturen tot min 31 graden Celsius. Zijn laatste halte zou Pembina zijn, net voor de grens met Canada. Die grens is gesloten voor niet-essentiële verplaatsingen, en dus ook voor Echegaray Davies. Hij had er een tocht van maar liefst 23.000 km door de drie Amerika’s opzitten.

“Natuurlijk frustreert dit mij”, zegt hij aan The Guardian. “Ik ben helemaal tot de Canadese grens geraakt en hier stopt mijn wandeltocht.” Echegaray Davies had het meest last van de ijskoude winter in North Dakota en van drie bergketens in Colombia. Vooral omdat hij zijn eigen bed en andere spullen moest meesleuren, een gewicht van 140 kg. “Dat vertraagde mij toen, van mijn normale 40 km per dag ging het naar 20 km.”

Echegaray Davies stamt af van de eerste Welshe immigranten die in 1865 aankwamen in Patagonië. 153 mensen waren toen met het zeilschip Mimosa vanuit Liverpool vertrokken. Onder hen 22 met de familienaam Davies. “Ik ben harde weersomstandigheden en een hele dag hard labeur gewend in Patagonië”, zegt de avonturier over zijn exploot.

Hij probeert nu met het vliegtuig terug te keren naar zijn land, maar het is niet duidelijk of dat nog zal lukken. Zo’n 30.000 Argentijnen zitten vast in het buitenland, nadat Argentinië zijn grenzen sloot voor buitenlandse vluchten.

“Misschien dat ik volgend jaar terugkeer om mijn voettocht af te maken”, besluit Echegaray Davies. “Maar ik vrees ervoor.” Toch vond hij zijn odyssee meer dan de moeite waard.

