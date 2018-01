Arbeider ontslagen omdat hij blote billen toont aan collega’s hr

Bron: Le Parisien, Ouest-France 6 Thinkstock Bizar In een Franse fabriek is een arbeider ontslagen omdat hij voor het oog van enkele collega's zijn broek liet zakken en zijn blote billen toonde. Zijn collega's namen een foto en bezorgden die aan de personeelsdienst. De ontslagen man diende intussen bij de politie een klacht in wegens schending van het recht op afbeelding.

Het 'slachtoffer' stond in de wapenfabriek Thales LAS France in Ferté-Saint-Aubin (Loiret) bekend om zijn 'vuile grappen'. Daarom hekelden zijn collega's ook zijn "ontoelaatbare houding en seksueel suggestieve opmerkingen". De man zelf beweert dat zijn collega's hem aan het pesten waren. "Hij handelde in een reactie daarop", zegt een vertegenwoordiger van de Franse vakbond CGT. "Het was niet serieus bedoeld. Hij mag dan bekend staan om zijn 'vuile grapjes', zo'n zware straf verdient hij niet. Het gaat om een complot van werknemers tegen hun collega."

Stress

Nog volgens de vakbond ligt het echte probleem "bij de arbeidsomstandigheden en stress, die werknemers ertoe zouden aanzetten dergelijk gedrag te vertonen". Ze veroordelen zijn ontslag en vragen om hem alsnog over te plaatsen naar een andere afdeling.