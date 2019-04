Arabische aprilse grillen: sneeuw in de woestijn Redactie

01 april 2019

10u43 2

Terwijl bij ons de lentezon er stilaan doorkomt, hebben ze in Saudi-Arabië heel ander weer. Daar heeft het gisteren gesneeuwd in Tabuk, in het noordwesten van het land. Dat is uitzonderlijk voor de tijd van het jaar. Niet zo lang geleden was er daar nog een hittegolf. Het levert wel mooie beelden op.