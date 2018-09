Anthony wordt belachelijk gemaakt omdat hij zijn baard scheert op de trein. Zijn eerlijke reactie doet de beledigingen stoppen Sven Van Malderen

18 september 2018

"Mensen kunnen zo walgelijk zijn. Kan hij dat niet thuis doen? Precies een wild beest." De commentaren logen er niet om nadat beelden viraal gingen van een man die zijn baard aan het scheren was op de trein. Nu Anthony Torres zijn versie van de feiten uit de doeken kunnen doen heeft, is de stemming toch enigszins gekeerd.

"Op sociale media werd ik de grond ingeboord, maar al die mensen kennen de ware toedracht niet", vertelt de 56-jarige man. "Mijn leven is helemaal naar de vaantjes, vandaar dat ik in die toestand gefilmd werd."

Flashback naar vorige donderdag in New Jersey: een treinpassagier ziet hoe Torres zijn scheermesje bovenhaalt en zijn gezicht begint op te knappen. De scheerzeep kwakt hij zomaar tegen de grond.

"Smerige schooier"

In een volgend filmpje is te zien hoe de gladgeschoren man een blikje bier naar binnen werkt. Als de trein Atlantic City passeert, voelt hij zijn moment gekomen. "Aah, Frantic City (sic). Ik wil naar de panische stad, iedereen heeft daar schrik van elkaar", roept hij luid. Waarna hij zijn blikje bier in de lucht steekt en nog eens een vreemde gil slaakt.

De beelden van het eerste filmpje werden intussen al meer dan 2,8 miljoen keer bekeken. En bijna niemand had een goed woord voor die "smerige schooier" over.

"Wilde er presentabel uitzien"

"Maar ik werd gefilmd op een kwetsbaar moment", laat Torres nu weten. De man verbleef in een opvangtehuis voor daklozen in New York en had net hulp gevraagd aan zijn familie. Een broer had hem geld opgestuurd om de trein te nemen, zodat hij naar een andere broer in Atco (New Jersey) kon reizen.

"Ik had geen douche meer kunnen nemen, maar wilde er toch enigszins presentabel uitzien. Ik wilde niet laten blijken dat ik dakloos was."

Twaalf stielen, dertien ongelukken

Anthony groeide samen met vier broers op in een boerderij in Hammonton, op zo'n 56 kilometer van Philadelphia. Hij verviel al snel in twaalf stielen en dertien ongelukken. Slapen deed hij al die tijd in goedkope motels of busdepots. In de voorbije twee jaar kwamen er ook nog eens twee hartaanvallen bovenop.

"Vroeger maakte Anthony verkeerde financiële keuzes, op dat vlak is er niet veel veranderd", maakt zijn broer Thomas duidelijk. "Hij denkt ook niet na over de gevolgen van zijn daden. In zijn hoofd is die baard scheren op de trein de normaalste zaak van de wereld, hij deed het zeker niet omdat hij aandacht wil."

Toen Anthony zijn huis binnenstapte, vroeg hij meteen een slaapzak. Zo kon hij toch al zeker onder een brug gaan slapen. "Hij heeft al die jaren op zo'n mensonterende manier geleefd, hartverscheurend vind ik dat", betreurt Thomas.

"Te vroeg geoordeeld"

Anthony besefte op geen enkel moment dat hij gefilmd werd op de trein. "En dan gaan die beelden nog viraal ook. Ongelooflijk hoe ik nu belachelijk gemaakt word", klinkt het verschrikt.

Net om die reden hebben de gebroeders Torres de media gecontacteerd. "Als ze onze kant van het verhaal horen, zal er misschien wat meer begrip komen." Een lovenswaardige missie, die ook resultaat opleverde. Nobele onbekenden springen nu voor hem in de bres en argumenteren dat er te vroeg geoordeeld werd. De man die het filmpje op Twitter verspreidde, heeft intussen zijn account verwijderd.