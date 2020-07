Anonieme koper telt 5,5 miljoen neer voor Iers privé-eiland dat hij enkel op video zag Joeri Vlemings

15 juli 2020

17u33

Bron: CNN 0 Bizar Een anonieme koper had genoeg aan een videobezoek om voor een privé-eiland aan de Ierse kust 5,5 miljoen euro neer te leggen. Horse Island telt zeven huizen en drie stranden. En het huisvest wilde dieren, in een ruw, groen landschap.

Het meer dan 6.350 are grote Horse Island ligt ten zuidwesten van het Ierse vasteland. De onderhandelingen over de verkoop van het private eiland met zicht op de Atlantische Oceaan verliepen voornamelijk via WhatsApp in deze coronatijden. De nieuwe eigenaar is een anonieme Europeaan, die het eiland enkel met videobeelden kon bezichtigen.

In de 19de eeuw was het eiland de thuisbasis van een bescheiden koperindustrie. De mijnen lagen verspreid over het eiland. De bevolking bereikte in 1841 een piek van 137 mensen, maar tegen de jaren zestig waren alle eilandbewoners vertrokken. Dat delen de makelaars van Montague Real Estate mee.

Het eiland heeft nu een eigen aanlegsteiger voor boten, naast een helikopterplatform, een speelhuis met fitnessruimte, een tennisbaan en een ‘scheepswrak-speelhuis’. Het kan instaan voor de eigen behoeften, met elektriciteits- en watervoorzieningen, rioleringen en privéwegen die Horse Island doorkruisen. Het hoofdhuis heeft een oppervlakte van 420 m² en telt zes slaapkamers. Niet ver daarvan staan enkele kleinere gastvertrekken.

Tijdens de coronacrisis is de vraag naar privé-eilanden gestegen.



