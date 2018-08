Amsterdamse bakkerij Anne & Frank past naam aan na ophef mvdb

27 augustus 2018

16u38

Bron: ANP 0 Bizar De eigenaar van de pas geopende bakkerij Anne & Frank in Amsterdam had niet verwacht dat de naam van zijn zaak tot zoveel ophef zou leiden. Roberto Barsoum heeft de letters weer van de gevel van het pandje aan de Raadhuisstraat verwijderd. "Ik wilde iets positiefs doen, het was nooit mijn bedoeling mensen te kwetsen."

De bakkerij ligt vlak bij het Anne Frank Huis, de woning waar het joodse meisje (1929-1945) zich met haar familie verschool voor de nazi's en haar wereldberoemd geworden dagboek schreef. Na haar deportatie stierf ze door honger en ontbering in het Duitse concentratiekamp Bergen-Belsen .

Barsoum wilde met de naam van zijn winkel een eerbetoon brengen, maar daar dachten mensen op sociale media anders over. "Elke vorm van schaamte en fatsoen voorbij", schreef iemand. Een ander sprak van "weinig respect".

Alle ophef is het Barsoum niet waard. "Het is maar een klein zaakje waar we een paar croissants per dag willen verkopen. Als ik mensen kwets met deze naam, bedenk ik liever iets anders." Hij overweegt de bakkerswinkel nu 'Andere koek' te noemen. "Maar ik ga daar nog even goed over nadenken, want wil niet weer mensen pijn doen."