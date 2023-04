Amper groter dan een theekopje: Pearl de chihuahua is ‘s werelds kleinste hondje

Pearl kwam in aanmerking voor de titel nadat haar dierenarts had vastgesteld dat Pearl iets minder dan 9,14 cm groot en 12,7 cm lang was. Deze afmetingen betekenen dat ze korter is dan de standaard afstandsbediening van een televisie en ongeveer zo lang als een dollarbiljet, aldus Guinness in een verklaring. Pearls dierenarts heeft haar uiteindelijk drie keer kort na elkaar gemeten om het record officieel te maken. Hij rapporteerde zijn bevindingen aan Guinness.

Ze volgt “Miracle” Milly op, een zusje van Pearl’s moeder, die het record in handen had nadat ze gemeten was op 9,65 cm. Pearl woog minder dan 28 gram toen ze werd geboren in september 2020, kort voor de dood van Milly. Nu weegt ze 553 gram, deels dankzij haar liefde voor kip, zalm en ander “hoogwaardig voedsel”, klinkt het bij Pearl’s eigenaar, Vanesa Semler. Later dit jaar wordt ze drie jaar, maar volgens Semler blijft Pearl “een kind in hart en nieren”.