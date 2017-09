Amerikaanse vrouw vindt 15 dode vliegjes in frietjes van McDonald's Naz Taha

Hannah Mount trakteerde haar zesjarige zoontje op een Happy Meal. Toen hij zijn maaltijd al voor de helft verorberd had, deed Mount een walgelijke ontdekking. Ze vond vijftien dode vliegjes tussen de frietjes van haar zoon.

Mounts zoon dacht dat zijn frietjes aangebrand waren, dus at hij niet alles op. "Toen ik zijn restjes wilde opeten, bleken de zwarte stukjes geen verbrande friet, maar dode vliegjes," vertelt Mount tegenover The Sun.

Kakkerlak

Dode muizen, kakkerlakken en vliegen. In het verleden is McDonald's vaker in opspraak gekomen vanwege walgelijke vondsten in hamburgers, friet en koffiebekertjes. Zo beet een Nieuw-Zeelandse vrouw in een Big Mac met kakkerlak en dronk Canadese man zijn koffie leeg, waarna hij een muis aantrof op de bodem van zijn beker.

