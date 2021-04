Amerikaanse vrouw opgepakt nadat ze 1,2 miljoen dollar uitgaf die per ongeluk op haar rekening belandde

In februari stond het geld ineens op de rekening van Spadoni. De vrouw, die in een callcenter van noodnummer 911 werkt, handelde snel: binnen een dag had ze een huis én een auto op de kop getikt. De investeringsbank die het geld per ongeluk overmaakte, wijt de overschrijving aan een technische fout. In werkelijkheid moest er 82 dollar en 56 cent (69,03 euro) worden overgemaakt.