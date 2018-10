Amerikaanse vrouw met “therapie-eekhoorn” uit vliegtuig gezet kv

10 oktober 2018

19u40

Bron: ABC News, The Guardian 0 Bizar Een vlucht van Orlando naar Cleveland in de VS is gisteren opgestegen met twee uur vertraging nadat de politie ter plaatse moest komen om een vrouw en haar eekhoorn van het toestel te halen. De vrouw beweerde dat het dier met haar in de cabine moest meereizen omdat het haar “emotionele steun” biedt.

“De passagier had bij haar reservatie gemeld dat ze een therapiedier zou meebrengen, maar gaf niet aan dat het om een eekhoorn ging”, deelde luchtvaartmaatschappij Frontier Airlines mee aan lokale televisiezender WFTV. “Knaagdieren, waaronder eekhoorns, zijn niet toegelaten op vluchten van Frontier.” Op de website van Frontier staat inderdaad expliciet vermeld dat knaagdieren niet toegelaten worden. Hetzelfde geldt voor onder andere reptielen, egels en insekten.

Toch slaagde de vrouw erin om alle controlepunten met haar eekhoorn te passeren. Pas op het vliegtuig kreeg ze te horen dat het dier daar niet gewenst was. De passagier weigerde echter het toestel te verlaten en Frontier Airlines haalde er de politie bij. De vrouw weigerde alle medewerking, waarop de agenten beslisten om het vliegtuig volledig te ontruimen.

Op videobeelden die werden gedeeld op Twitter is te zien hoe de vrouw uiteindelijk met een rolstoel van het toestel werd gehaald. Wanneer de andere passagiers juichen en klappen omdat het vliegtuig eindelijk weer vrij is, reageert ze met opgestoken middenvinger en vervolgens met twee duimen in de lucht.

De vlucht naar Cleveland vertrok uiteindelijk met twee uur vertraging, zonder de vrouw of haar eekhoorn.

Pauw en hamster

Het is niet de eerste keer dat iemand een erg ongewoon therapiedier op een vliegtuig probeert te krijgen. In januari beweerde een vrouw nog dat haar pauw Dexter met haar moest meevliegen om haar emotionele steun te bieden. Een andere vrouw werd dan weer opgedragen om haar hamster Pebbles door het toilet te spoelen als ze met luchtvaartmaatschappij Spirit Air op haar bestemming wilde geraken. Dat deed ze dan ook.