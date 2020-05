Amerikaanse vrouw knipt gat in mondmasker “omdat ze dan beter kan ademen” HLA

04 mei 2020

18u54

Bron: Dailymail 37 Bizar Een Amerikaanse vrouw heeft opmerkelijk - en gevaarlijk - advies voor iedereen die ademhalingsmoeilijkheden ondervindt bij het dragen van een mondmasker. “Er een gat in knippen maakt het ademen makkelijker”, zegt ze in een filmpje, dat inmiddels al meer dan 4 miljoen keer bekeken is op TikTok.



Andy Beshear, de gouverneur van de staat Kentucky, kondigde vorige week aan dat mondmaskers een belangrijk onderdeel zullen uitmaken van de exitstrategie in zijn staat. Vanaf 11 mei is iedereen die buitenkomt, er verplicht een mondmasker te dragen. Heel wat mensen dragen er nu al een, al heeft nog niet iedereen goed begrepen hoe je zo'n masker correct gebruikt.

Dat laatste is ook Joe Samaan, een kassier in de stad Lexington, opgevallen. Hij merkte op dat het mondmasker van een van de klanten in het tankstation gescheurd was, net ter hoogte van haar mond. Wanneer ze binnenkomt in de winkel om haar tankbeurt te betalen, spreekt de kassier de vrouw aan over het opvallend gat in haar mondmasker. De vrouw blijkt zelf een gat in haar masker geknipt te hebben, “Omdat we ze moeten dragen en dat de ademhaling bemoeilijkt”, legt ze uit. “Dit maakt het makkelijker om te ademen”.

In de staat Kentucky, waar bijna 4,5 miljoen mensen wonen, werden bijna 5.000 coronabesmettingen geregistreerd. 248 mensen overleden er aan de gevolgen van het nieuwe coronavirus.

