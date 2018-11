Amerikaanse universiteit onder vuur voor gage van 5.000 dollar voor lezing pornoactrice jv

06 november 2018

13u57

Bron: Fox News 0 Bizar De 59-jarige Nina Hartley kreeg de kans om een lezing te houden aan de University of Wisconsin-La Crosse. Grootkanselier van de universiteit, Joe Gow, had er zelfs 5.000 dollar (4.380 euro) voor over. Maar de man ligt nu onder vuur voor een pikant detail: Hartley is een voormalige pornoster.

Hartley gaf een lezing van anderhalf uur met als titel ‘Fantasie vs. Realiteit: een kritische blik op media voor volwassenen’. De uiteenzetting was niet verplicht. Er kwamen zo’n zeventig studenten opdagen. De kern van Hartleys boodschap was: “Fantasie is wat we willen, realiteit is wat we onderhandelen”.

Gow wees op het belang van seks in onze maatschappij en haalde als argument aan dat je niet verder moet kijken dan naar de populariteit van sites voor volwassenen. Daarom had hij de ex-pornoactrice ook uitgenodigd.

Hij betaalde haar naar eigen zeggen met de intrest van een studentenfonds. Geen cent kwam van belastinggeld, beweerde hij. Gow vond dat het publiek waar voor zijn geld kreeg met “een unieke kijk op de zaken die we niet elke dag horen”.