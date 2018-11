Amerikaanse toerist dood teruggevonden na ontmoeting met geïsoleerde stam: “Aangevallen met pijl en boog, maar hij bleef wandelen” kg

21 november 2018

11u12

Een 27-jarige Amerikaan die vorige week naar een afgelegen Indiaas eiland gereisd is, is daar vermoedelijk gedood door de inheemse bevolking. De jager-verzamelaars op het geïsoleerde Noord-Sentineleiland hebben al eerder bezoekers aangevallen.

De Amerikaan, die John Allen Chau zou heten, had een stel vissers omgekocht om hem op hun boot naar het eiland te smokkelen, zo zegt de lokale politie. Hij had het gebied al eerder bezocht en wilde kennelijk graag de Sentinelezen ontmoeten die leven op het Noord-Sentineleiland (North Sentinel Island) in de Golf van Bengalen.



Nochtans is een bezoek aan het eiland verboden. De Sentinelezen staan bekend als één van de meest geïsoleerde volkeren ter wereld. In het verleden vielen de eilandbewoners al meermaals buitenstaanders aan die zich in hun territorium waagden. Zo werden in 2006 nog twee Indiase vissers vermoord toen ze de kust naderden.

Pijl en boog

Ook de Amerikaan werd vijandelijk onthaald. Eén van de vissers vertelt dat hij vanop zijn boot zag hoe de Sentinelezen met pijl en boog richting Chau schoten nadat de reiziger op het eiland werd afgezet. “Hij werd aangevallen met pijlen, maar bleef wandelen”, vertelde de visser volgens Indiase media. De man beweert ook dat hij zag hoe de eilandbewoners Chau met een touw vastknoopten en wegsleepten over het zand.

De vissers zouden aanvankelijk zijn gevlucht voor het geweld. Toen ze later terugkeerden naar het eiland, zagen ze het lichaam van de man liggen op het strand. Hij werd vermoedelijk op zaterdag vermoord.

De autoriteiten hebben de betrokken vissers opgepakt.

