Amerikaanse tiener jaagt ontvoerder van zijn zus weg met katapult

‘Soppend’ melkmeisje achter presenta­tri­ce zorgt voor verbazing bij kijkers Songfesti­val

Kijkers van het Songfestival moesten zaterdagavond even twee keer met hun ogen knipperen toen er plots een vrouw in beeld verscheen die met een stok in een houten pot roerde. Op sociale media vroegen mensen zich massaal af wat ze zojuist hadden gezien. Het bleek een knipoog naar de opvallende act van Polen uit 2014: My Słowiani van Donatan & Cleo.