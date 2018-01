Amerikaanse supermarktketen zet afro-haarproducten achter slot en grendel Vrouw ontdekt dit en gaat door het dak op social media Redactie

31 januari 2018

Wanneer een vrouw haar inkopen wou gaan doen bij een vestiging van de Amerikaanse supermarktketen Wallmart bleek ineens dat haar product die ze nodig had niet meer zomaar in het karretje te leggen was. Ze moest hiervoor de hulp vragen van het winkelpersoneel.

Alleen blijken de haarproducten voor de blanke medemens gewoon vrij beschikbaar zonder assistentie.



Ze besloot hier een filmpje over te maken en roept nu op tot een boycot van de winkelketen. Het internet reageert verdeeld. Velen kunnen ook begrip opbrengen omdat de supermarkt kan aantonen dat het een product is wat veel wordt gestolen.



Wordt ongetwijfeld vervolgd ...