Amerikaanse reiziger test positief op corona tijdens vlucht en moet zich isoleren op toilet

Fotieo was samen met haar vader en broer op weg naar Zwitserland. Voor de vlucht met de IJslandse maatschappij Icelandair had de vrouw al twee PCR-testen laten afnemen en had ze zelf nog enkele sneltests gedaan. Die waren allemaal negatief. Toen Fotieo ongeveer anderhalf uur op het vliegtuig zat, kreeg ze plots keelpijn. “Ik dacht: o ké, ik ga gewoon een test afnemen . Dat zou me beter doen voelen”, klinkt het. Die test gaf echter een positief resultaat weer.

Quarantaine in toilet

De vrouw, die volledig gevaccineerd is en al een boosterprik heeft gekregen, doet regelmatig een zelftest omdat ze werkt als kleuterjuf. Toen Fotieo het positieve resultaat kreeg op het toilet, begon ze naar eigen zeggen te panikeren. “Ik was hysterisch, ik was aan het huilen. Ik was erg bezorgd om mijn familie, met wie ik net had gegeten. Ik was ook bezorgd om de andere mensen op het vliegtuig en om mezelf”, vertelt de vrouw. Stewardess Ragnhildur Eiríksdóttir probeerde Fotieo te kalmeren. “Natuurlijk is zoiets een stressfactor, maar het maakt deel uit van onze job”, zegt ze.