Amerikaanse rapper blaast met ‘cannabiskanon’ wietwolk over publiek

Het opmerkelijk tafereel vond afgelopen weekend plaats op Kushstock Festival in de Amerikaanse staat Californië, waar het gebruik van cannabis legaal is. Maar toch, volgens Amerikaanse media zat in de blazers voldoende drugs om in andere Amerikaanse staten een jarenlange gevangenisstraf op te lopen.

Het ‘cannabiskanon’ is gemaakt door ES Smokebusters, een bedrijf dat zich specialiseert in bijzondere cannabiscreaties. In dit geval werd cannabis in kookpotten met een grote steekvlam in brand gezet, waarna een systeem met bladblazers de rook over het publiek verspreidde. De toeschouwers leken het volgens ‘New York Post’ best te appreciëren.