Amerikaanse postbode huurt opslagplaats om post te dumpen die hij "door druk" niet kon bezorgen

Postbode Jason Delacruz voelde zich "onder druk gezet" om de brieven bij de mensen te brengen. Hij had er niet genoeg tijd voor en besloot dan maar om een opslagplaats te huren om de niet geleverde post in onder te brengen. Op 12 februari krijgt hij het verdict van de rechter hierover te horen.

Jason Delacruz werkte als postbode in Chesapeake in de Amerikaanse staat Virginia. Hij ervoer stress en stond naar eigen zeggen onder tijdsdruk om alle post op zijn ronde in de brievenbussen te droppen. Voor 44 euro per maand huurde hij een opslagplaats in Virginia Beach enkel en alleen om de post die hij niet kon leveren te dumpen.

De postbode hield zijn systeempje vol van eind 2018 tot mei 2019, toen hij werd betrapt. De politie vond minstens 5.000 stukken post, waaronder één pakje, 115 magazines en kranten, en 97 voor de bestemmelingen dringende papieren. Het overgrote deel - 4.700 poststukken - was reclame. Jason Delacruz stapte zelf op bij Postal Service, waarvoor hij veertien maanden had gewerkt.

Het kwam in augustus vorig jaar ook tot een rechtszaak tegen de voormalige postbode. Hij pleitte schuldig aan het achterhouden van post. Hij beweerde dat hij van plan was de achterstallige poststukken alsnog tot bij de mensen te brengen, maar dat het er nooit van kwam omdat hij steeds achterop bleef hinken. Hij voegde eraan toe dat hij nooit post definitief heeft doen verdwijnen.

Delacruz riskeert een boete en een straf tot vijf jaar cel.