Amerikaanse politie tasert 24-jarige Ryan die seks heeft met uitlaat van auto bvb

14 oktober 2018

13u08

Bron: Daily Mirror 3 Bizar Ryan Scott Malek, een 24-jarige jongeman uit de Amerikaanse stad Newton, is veroordeeld voor een wel heel opmerkelijk misdrijf. Volgens gerechtelijke documenten wilde de man niet stoppen met het hebben van seks met de uitlaat van een auto. De man kreeg één jaar voorwaardelijk en moest een boete van bijna 200 euro betalen.

Op 1 mei trof de politie Malek aan in een nogal verdachte positie met een geparkeerde wagen. In de aanklacht werd vermeld dat hij herhaaldelijk probeerde om seks te hebben met de uitlaatpijp van een geparkeerde wagen. Daarop heeft de politie hem gearresteerd. De 24-jarige man pleitte schuldig aan een ernstig misdrijf van onzedelijk en wulps gedrag.

"Onwettig en opzettelijk"

Hij was zich naar verluidt ‘niet bewust’ van de feiten die hij aan het plegen was. Dat komt doordat hij vier keer de toegestane hoeveelheid alcohol in het bloed had. Daardoor heeft de politie hem moeten taseren met een stroomstootwapen. Hij werd naar het ziekenhuis gebracht en kreeg daar de kans om te ontnuchteren.

In het gerechtelijk document staat dat Malek "op onwettige, opzettelijke en openbare wijze een geslachtsorgaan heeft getoond in het bijzijn van een andere persoon die niet de echtgeno(o)t(e) van de dader is en daarmee niet heeft ingestemd, met de bedoeling de seksuele verlangens van zichzelf of een ander op te wekken of te bevredigen".

De inwoner van Newton kreeg één jaar voorwaardelijke gevangenisstraf en moest een boete van 200 dollar (iets meer dan 170 euro) betalen. Het is trouwens niet bekend of de auto, waarmee de feiten gebeurde, van hem is.