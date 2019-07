Amerikaanse ontvangt kaartje dat in 1993 vanuit Hongkong verstuurd werd IB

Een vrouw uit de Amerikaanse staat Illinois heeft deze week een kaartje ontvangen dat maar liefst 26 jaar geleden, in juli 1993 verstuurd is. De kaart is afkomstig uit Hongkong en gericht aan mensen die al lang niet meer in het huis wonen waar de kaart werd bezorgd, maar Kim Draper hoopt de kaart aan de rechtmatige eigenaars te kunnen bezorgen.

De vrouw uit Springfield keek deze week vreemd op toen ze een kaartje uit de brievenbus haalde dat gericht was aan Leena en Muhammad Ali Kizilbash en verhaalt over de reis van een man in Hongkong. Eerst dacht ze nog dat het kaartje verkeerd bezorgd was en voor een van de buren moest zijn, maar het adres klopte en bovendien kende ze niemand met die namen in de buurt. Toen viel haar oog op de verzenddatum: 8 juli 1993, dag op dag zesentwintig jaar geleden.

De vrouw vermoedt op basis van de tekst dat de kaart geschreven werd door een vader aan zijn kinderen. Hij vertelt dat hij “een leuke tijd” had op deze “zeer drukbevolkte plek.”

Goede conditie

Ondanks het feit dat het ansichtkaartje bijna drie decennia oud is, is het in goede conditie, zegt Draper. Op de voorkant staat een afbeelding van Chinese traditionele boten, de tekst aan de achterkant is geschreven in een net handschrift in inkt die de tand des tijds goed doorstaan heeft. De vrouw denkt dat de familie Kizilbash haar huis, dat ze vier jaar geleden gekocht met haar echtgenoot gekocht heeft, waarschijnlijk in de jaren negentig huurde.

De vrouw probeert nu naarstig om Leena en Muhammad Ali Kizilbash terug te vinden om hen het kaartje te bezorgen, maar dat is voorlopig nog niet gelukt: ze zijn niet terug te vinden in lokale registers en ook de vorige eigenaar van het huis kent de familie niet. “Ik wil de kaart niet zomaar opsturen, maar hen persoonlijk ontmoeten om de kaart af te geven”, zegt de vrouw, die hoopt dat de media-aandacht helpt om de familie terug te vinden.