Amerikaanse onder vuur omdat ze maandelijks 100 euro huurgeld vraagt aan dochter: “Een voorbereiding op de echte wereld”

Moeten volwassen kinderen huurgeld betalen als ze thuis blijven wonen? De vraag lijkt een zaak van staatsbelang geworden sinds een Amerikaanse moeder de knuppel in het hoenderhok gooide. Haar 18-jarige dochter Jada legt nu met enige tegenzin 100 euro per maand op tafel. “Zo weet ze tenminste wat haar later te wachten staat”, oordeelt de vrouw.