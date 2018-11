Amerikaanse oma wint 174 miljoen euro: “Ik was het winnende biljet zelfs even kwijt” Sven Van Malderen

06 november 2018

14u28

Bron: CNN 7 Bizar 198 miljoen dollar, oftewel 174 miljoen euro: Lerynne West (51) zal zich haar deelname aan de Powerball-loterij allerminst beklagen. En dan te bedenken dat het winnende biljet lag te verkommeren in de vrachtwagen van haar zus.

De jackpot bedroeg in totaal 603 miljoen euro. Vermits er nog een winnaar was, diende de buit netjes verdeeld te worden. En omdat Lerynne koos om het bedrag in één keer te incasseren, rest er nu nog ‘slechts’ 174 miljoen. Maar klagen? Dat hoort u Lerynne zeker niet doen.

De grootmoeder uit Iowa had haar geluk beproefd in een winkeltje in Redfield. Het was sowieso een speciaal moment, want die dag zou ze verhuizen naar haar nieuwe woonst.

“Rij voorzichtig”

Toen Lerynne wilde checken of ze gewonnen had, vond ze in eerste instantie het biljet niet in haar handtas. Een telefoontje naar haar zus bracht gelukkig soelaas. Blijkbaar was het waardevolle kleinood tijdens een gezamenlijke rit in de truck op de grond beland.

Even later vlogen de champagnekurken in het rond. “Stap in je vrachtwagen en breng mij dat ticket. Rij wel voorzichtig”, drukte ze haar zus op het hart.

“Grote verantwoordelijkheid”

Lerynne had net een nieuwe job als aanbestedingsspecialist beet, maar die gaf ze meteen op. “Ik weet dat er nu een grote verantwoordelijkheid op me rust, met al dat geld”, verklaarde ze tijdens een persconferentie. “Wat geef ik aan mijn vrienden en familie? Over die vraag zal ik me de komende tijd het hoofd breken. De kleinkinderen kunnen alvast met een gerust gemoed gaan studeren. Dit verandert mijn leven voor altijd.”

De kranige dame stamt uit een kroostrijk gezin. Naast drie dochters en zes kleinkinderen heeft ze ook nog zeven broers en zussen. Rijkdom heeft ze nooit gekend. “Als kind werkte ik in de maïs- en bonenvelden, zo kon ik tenminste schoolkledij kopen en mijn familie helpen. Als alleenstaande moeder heb ik fulltime gewerkt, mijn dochters zijn daar de dupe van geworden.”

“Nieuwe wagen”

“We hebben er altijd van gedroomd om de lotto te winnen. Maar dat ik hier nu effectief zou staan, had ik nooit gedacht. Normaal speelde ik twee keer per week, als ik er het geld voor had. Het hoogste bedrag dat ik tot nu gewonnen had, was 150 dollar (130 euro).”

Wat haar eerste aankoop nu zal worden? “Een nieuwe wagen, de huidige is tot op de draad versleten. Ik zal ervoor zorgen dat al mijn kleinkinderen er tegelijk in plaats kunnen nemen.”

Lerynne is ook nauw betrokken bij de Callum Foundation, een organisatie die genoemd werd naar haar overleden kleinzoon. “Hij kwam veel te vroeg ter wereld, al na 24 weken. Hij heeft één dag geleefd”, klonk het met tranende ogen. De focus binnen de vereniging ligt op armoede, onderwijs en dierenwelzijn.