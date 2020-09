Amerikaanse illusionist zweeft met ballonnen op meer dan 9.000 meter hoogte kv

02 september 2020

20u55

Bron: Reuters 8 Bizar David Blaine, de Amerikaanse illusionist bekend om zijn waaghalzerij, liet zich vandaag aan ballonnen tot op een hoogte van 9.144 meter de lucht in hijsen. Hij zweefde over de Amerikaanse staat Arizona, vooraleer hij met een parachute weer veilig op aarde landde.

“Het is magisch,” zei Blaine via radio aan zijn team van medewerkers, nadat hij door tientallen ballonnen geleidelijk de lucht in werd getild vanaf een vliegveld in Page, Arizona.

Blaine vertrok vanmorgen omstreeks 7.30 uur lokale tijd en ontdeed zich geleidelijk aan van kleine gewichtjes om zijn opstijging te versnellen. Op een hoogte van 8.960 meter - de hoogte waarop de meeste lijnvliegtuigen vliegen - zette hij een zuurstofmasker op.



Vervolgens ontdeed hij zich op 9.144 meter hoogte - hoger dan de Mount Everest - van zijn ballonnen en liet hij zich terug richting aarde vallen. Na een vrije val van ongeveer 30 seconden ontplooide hij zijn parachute.

De 47-jarige man staat gekend om zijn opvallende stunts. Zo liet hij zich al opsluiten in een visbokaal, had hij zich twee dagen opgesloten in een blok ijs op Times Square en stond hij 35 uur lang, zonder enige beveiliging, op een dunne, hoge pilaar in New York.

De stunt van vandaag duurde ongeveer 30 minuten en werd live uitgezonden op het YouTubekanaal van de man. Op de beelden is vanaf ongeveer 2:02:30 te zien hoe Blaine geleidelijk aan opstijgt, nadat hij nog aan zijn dochter Dessa zegt dat hij van haar houdt. Op 2:52:00 ontkoppelt hij zichzelf van de ballonnen.