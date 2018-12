Amerikaanse agent heeft alle geluk van de wereld en mist trein rakelings David Van der Heeden

28 december 2018

20u08

Bron: AD.nl 1 Bizar Bij het zien van de camerabeelden uit een politiewagen in het Amerikaanse Illinois gaan je haren overeind staan. De dashcam legde vast hoe de agent op het nippertje een trein weet te ontwijken, nadat de slagbomen en de lichten op de overgang dienst weigerden. Kippenvel!

Agent Peter Stanglewicz zette afgelopen week de video op Facebook van het bijna-ongeluk met de passagierstrein. Wie de beelden ziet, moet net als Peter toegeven hoeveel geluk hij heeft gehad op 9 november. ‘De trein missen’ krijgt op deze manier een wel heel letterlijke betekenis.



“Ik heb nooit echt geluk gehad in mijn leven’’, schrijft de politieman uit het plaatsje Mokena in de staat Illinois bij zijn bericht. “Duizenden lootjes heb ik gekocht, van voetbal- tot liefdadigheidsloterijen. Elk ervan betekende verlies. Ik dacht stomweg niet voor het geluk geboren te zijn.’’

Alle geluk in één keer

Stanglewicz’ nipte ontsnapping aan de naderende trein heeft zijn geluksbeeld behoorlijk veranderd. “Wist ik veel dat ik al mijn geluk had opgespaard voor dit ene moment’’, vervolgt hij. “Hier zie je hoe ik al mijn geluk in één keer nodig had. En, al win ik nooit meer iets, ik vind het allemaal prima.’’



In de video zie je hoe de agent, achter een andere auto aan, richting de overgang rijdt en hoe zowel de waarschuwingslichten als de slagbomen dienst weigeren. Op het moment dat Stanglewicz de trein ziet, reageert hij als in een reflex en stuurt naar links. Hij mist de trein op een haar. De auto voor hem haalt zonder problemen de overkant.



Een spoorwegbeambte, die toevallig ter plaatse was om een ander euvel te verhelpen, kwam direct in actie en nam maatregelen om andere treinen tegen te houden tot het probleem was opgelost. Achteraf blijkt een elektrisch mankement de oorzaak van de storing te zijn geweest, meldt een woordvoerder van de spoorwegen.