Amerikaanse (19) met de dood bedreigd na het posten van twee wel heel verschillende selfies

02u00

Bron: news.com.au 0 rv Victoria Katei met make-up (links) en zonder. Bizar Toen de Amerikaanse studente Victoria Katei op Instagram twee fotootjes van zichzelf plaatste met en zonder make-up, kreeg ze een stortvloed van reacties over zich heen. Veel mensen stoorden zich eraan dat de vrouw er zonder make-up totaal anders uitziet dan wanneer ze zich opgemaakt heeft.

Victoria Katei uit Dallas in de Verenigde Staten, is gek op make-up en post regelmatig foto’s waarop ze zwaar opgemaakt is. Toen ze voor de verandering een selfie ‘au naturel’ deelde, dus zonder make-up, samen met een beeld waarop ze juist wel in de poederdoos gezeten had, kwamen daar sterke reacties op.

Het leek dan ook net alsof het om twee heel verschillende vrouwen ging – zo groot was het verschil tussen de twee foto’s. Op de ene poseert ze als een goedlachs meisje, met donkere huid en lange ingevlochten haren. Op de andere foto, waar ze opgemaakt is, lijkt een minstens vijf jaar oudere diva met een lichte huid te poseren.

(lees verder onder de foto's)

Zwembad

Victoria kreeg dan ook direct een stortvloed aan kritiek over zich heen: ze zou er “te anders” uitzien met make-up. Mensen beschuldigden haar in de reacties ervan te liegen over haar uiterlijk. Een man ging zelfs zo ver dat hij “precies hierom vrouwen niet vertrouwt. Wie nog met mij wil daten, zal mee moeten naar het zwembad, zodat ik je kan zien zoals je echt bent”, schrijft ‘Saltygxd’.

Daar bleef het echter niet bij. Victoria, een studente nog maar, kreeg via sociale media doodsbedreigingen en werd aangemaand zelfmoord te plegen. De jonge vrouw is erg geschrokken van de reacties, schrijft ze in een uitgebreide post. “Terwijl dit (de verwensingen en doodsbedreigingen, IB) gebeurde, leerde ik dat wat mensen over je zeggen veel meer te maken heeft met hen als persoon, dan met jou als individu”, schrijft ze. “Ik wil duidelijk maken dat ik erg blij ben met hoe ik eruit zie met en zonder make-up. Ik draag geen make-up om mensen op het verkeerde been te zetten, want ik geef er niets om wat eender welke jongen of welk meisje dan ook over mijn uiterlijk te zeggen heeft. Maar ik ga niet liegen: uiteraard raken die commentaren me: sommigen zijn zo wreed dat ze me aan het huilen maken, maar ik houd mezelf altijd voor dat ik meer ben dan hoe ik eruit zie.”

“Jezelf zijn”

Ik ben een meisje dat naar school gaat en constant aan het studeren is, dat naar muziek luistert, met haar vrienden omgaat. Ik ben een meisje dat de hele dag in bed blijft liggen om Netflix te kijken. Ik ben een meisje dat soms gelukkig is en dan weer boos en dan weer triest. Ik ben een normaal mens. Er zijn zoveel meiden die naar me opkijken, die zeggen dat ze even knap als ik willen zijn, maar je looks is niet wat je knap maakt: je hobby’s, je passies en je geest zorgen ervoor wie je bent. Jezelf zijn maakt je mooi. Make-up is een van mijn passies en dit is het platform waarop ik die passie deel. Als je daar niet van houdt, stop dan met me te volgen, want ik zal nooit mijn excuses aanbieden voor het zijn van mezelf."

Gelukkig was er niet alleen maar kritiek. Veel mensen namen het voor de jonge vrouw op en prezen haar uiterlijk, zowel met als zonder make-up. "Je ziet er op beide foto's geweldig uit. Maar het mooist is toch wel je prachtige lach", schreef iemand.