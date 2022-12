Amerikaans stel ongedeerd na val van 90 meter in ravijn

Op zoek naar een foute kersttrui? NMBS pakt uit met kerstcol­lec­tie: sokken en truien met logo te koop

De NMBS lanceert (opnieuw) opmerkelijke merchandise. Voortaan zijn onder meer sokken, truien en mutsen in het kerstthema met het logo van de spoorwegmaatschappij te koop. In het verleden kwam NMBS al met een hele kledingcollectie en zelfs gadgets zoals paraplu's en rugzakken waren met het logo te verkrijgen. “Het was populair in de zomer en de vraag bleef groot”, zegt woordvoerder Bart Crols.

13 december