Amerikaans stadje getroffen door mysterieuze huiduitslag na bosbranden mvdb

13 juli 2018

15u42

Bron: AD.nl 0 Bizar Opgezwollen armen en benen, jeukende rode vlekken en blaren: bewoners van het Amerikaanse stadje Rancho Cordova in Californië zijn plots getroffen door een mysterieuze allergische reactie. Het vermoeden is dat bosbranden in de buurt de boosdoener zijn.

Jenni Matamoros had jeuk op haar borst en hals, haar huid voelde gezwollen en gespannen. Ze snapte niet hoe dat kon, want ze zat 'gewoon' televisie te kijken met haar man op de bank, nadat ze 's middags bij een barbecue was geweest. "Ik had al uren niets gegeten, dus dat kon het niet zijn. Er waren bosbranden verderop en het rook vreemd. Ik vroeg me af of het iets in de lucht kon zijn en of anderen er ook last van hadden. Ik postte een foto van de uitslag op Facebook en ik was verbaasd hoeveel reacties ik kreeg", vertelt Matamoros aan CBS News.

Veel van haar buurtgenoten bleken te kampen met dezelfde klachten. "Mijn huid brandde, ik had overal jeuk. Blaren op mijn gezicht en in mijn nek", vertelt Tamara Steinhoff aan de Amerikaanse tv-zender. "Ik kwam net terug van een wandeling toen ik merkte dat er iets aan de hand was."

Poison oak

Hoewel er nog geen sluitende verklaring is voor de plotselinge huiduitslag, is het vermoeden dat de branden ermee te maken hebben die afgelopen weekend uitbraken in de omgeving van het naburige Sacramento in Californië. In het gebied groeien veel Westerse poison oaks, een eikensoort, die het krachtige allergeen urushiol bevatten. Volgens een plaatselijke dermatoloog kunnen mensen die er gevoelig voor zijn zelfs bij een blootstelling aan een kleine hoeveelheid al een flinke uitbraak krijgen. Steinhoff heeft van haar huisarts medicatie tegen poison oak-allergie gekregen.

Overigens hebben de brandweerlieden van de Sacramento Metro Fire, die de bosbranden bestrijden, nergens last van.