Amerikaans nieuwsanker ontslagen na ‘racistische' quote van rapper Snoop Dogg

Wat mag je allemaal wel en niet meer zeggen op televisie? Daar wordt in de Verenigde Staten duchtig over gediscussieerd nu tv-anker en meteorologe Barbie Bassett van het scherm is verdwenen. De reden? Ze quootte een zinnetje uit een nummer van rapper Snoop Dogg.

Basset deed de uitspraak op 8 maart tijdens een luchtig stukje over de wijn die Snoop Dogg op de markt brengt. Toen een collega grapte over een mogelijke tatoeage van de rapper, flapte Bassett er ‘fo’s shizzle, my nizzle’ uit. Het is de titel van een Snoop Dogg-nummer, en het betekent zoveel als ‘komt in orde, makker’. Alleen verwijst ‘nizzle’ dan naar het ‘n-woord’, en dat hoor je - zeker als witte persoon - niet te zeggen.

Mogelijk wist Bassett het niet, maar het vertrokken gezicht van collega Patrick Ellis naast haar sprak boekdelen. En dus verdween ze na 23 jaar van het scherm én van de medewerkerslijst van de WLBT-nieuwsdienst, maar verder bleef het stil. Amerikaanse media kregen noch van zender WLBT, Bassett of Snoop Dogg een reactie vast over het voorval.

Iedereen een mening

Verder lijkt iedereen wel een mening te hebben over het incident. Bij de bekende koppen valt de steun van actrice en presentatrice Whoopi Goldberg op. “Mensen moeten begrijpen dat soms iets uit iemands mond komt waarop je misschien eerst moet reageren met: ‘Hey, dat was misschien niet het slimste om te zeggen’ in plaats van: ‘Je ligt buiten’,” zegt Goldberg in talkshow ‘The View’. Enkele van haar gekleurde medepresentatoren geven ook toe dat zij zelf niet wisten wat ‘nizzle’ betekende.

Goldberg merkt op dat zij zelf ook al uitspraken had gedaan waarvan ze later spijt had, maar dat zij wél de kans had gekregen om zich te verontschuldigen. “Je mag dit zeggen, maar dat niet, maar volgende week mag je dat misschien ook niet meer zeggen”, foetert ze. “Het is lastig om alles bij te houden en wanneer je een zeker leeftijd hebt, zeggen en doen we bepaalde dingen. En we hebben er geen idee van tot iemand er een opmerking over maakt.”

Niet eerste keer

Het is wel niet de eerste keer dat Bassett in opspraak komt vanwege raciaal gevoelige uitspraken. In oktober 2022 moest ze nog haar excuses aanbieden nadat ze tijdens een uitzending haar zwarte collega ‘sis’ noemde en naar haar oma verwees als ‘grandmammy’. Die eerste term is alleen gangbaar onder zwarten en die laatste is een zwaarbeladen term die stamt uit de slavernij.

