Amerikaans koppel vindt 66 flessen illegale whiskey in huis: “Onze muren bestaan uit drank”

Toen Nick Drummond en Patrick Bakker hun huis in de staat New York kochten, kregen ze te horen dat het ooit eigendom was van een befaamde dranksmokkelaar. Het leek hen niet meer dan een fabeltje, maar tijdens recente renovatiewerken ontdekten ze dat er waarschijnlijk dan toch iets van klopt.

Het stel woont al meer dan een jaar in hun huis in het dorpje Ames, op zo’n drie uur rijden van New York City. Twee maanden geleden begonnen ze aan grote renovatiewerken. Sindsdien troffen ze al 66 flessen whiskey uit het tijdperk van de Amerikaanse drooglegging aan onder de vloer en in de muren van hun woning, die gebouwd werd in 1915.

“Onze muren zijn gevuld met liters drank”, schreef Drummond op Instagram, bij een van de berichten waarin hij het nieuws over de onverwachte vondst brengt. “Ik kan niet geloven dat de geruchten waar zijn. Hij was echt een dranksmokkelaar!”

Drummond, een ontwerper, vertelde aan CNN dat een mysterieus pakje uit de muur viel toen hij houtplanken aan een buitenmuur verwijderde. Al snel viel zijn oog op een tweede pakketje met een fles whiskey. “Ik dacht: verdorie, dit is een whiskeyvoorraad. En dat was ineens het hele verhaal van de smokkelaar.”

Via een luik trof hij nog meer verborgen whiskeyflessen aan onder de vloerplanken. Momenteel staat de teller op 66 flessen, maar volgens Drummond blijven er nieuwe flessen opduiken.

De whiskey is van het Schotse merk Old Smuggler, dat ook vandaag nog steeds in ons land verkocht wordt. De flessen werden telkens verpakt per zes, apart ingewikkeld in papier en stro.

Van de 66 flessen die tot nu toe werden aangetroffen, zijn er dertien nog helemaal vol, vertelt Drummond. Vier ervan hebben stoppen in slechte staat, dus er blijven er nog zo’n negen echt goeie over. Daarnaast zijn er nog enkele halfvolle flessen. De rest is verdampt, klinkt het. Ze hebben nog niet de kans gehad om van de whiskey te proeven, maar dat staat volgens het duo zeker nog op de agenda.

Eigenaar “van adel”

Drummond en Bakker plozen de geschiedenis van het huis en de eerste eigenaar uit. Hij was een Duitser die door het leven ging als graaf Adolph Humpfner en in 1932 overleed. Uit krantenartikels uit die tijd blijkt dat hij gekend stond als “de mysterieuze man van de Mohawk Valley” en de “graaf”, hoewel Humpfner nooit bewees dat hij daadwerkelijk van adel was. Hij verliet zijn familie in Beieren en van zijn vrouw was al sinds 1912 geen spoor meer. In 1935 werd ze doodverklaard, maar in 1936 werd ze levend en wel aangetroffen op een strand in Brooklyn, New York, en ze erfde een aanzienlijk deel van zijn fortuin.

Hoe Humpfner aan zijn fortuin kwam, was destijds een groot mysterie voor de inwoners van Ames. Hij was de eigenaar van een lokale bank, het gymnasium van de lokale school, en 23 eigendommen in New York City en New Jersey. Na zijn dood werden in zijn truck en zaken meerdere geheime compartimenten aangetroffen, alsook een stapel documenten met hele rist eigendomsaktes, buitenlandse bankrekeningen en valse identiteitsbewijzen.

“Dit is gestoord!”,aldus Drummond op Instagram bij een van de foto’s van krantenartikels over Humpfner.

