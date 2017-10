Amerikaan woont ruim een jaar samen met lijken van moeder en tweelingbroer Tom Tates

08u34

Bron: AD.nl 0 Politie Minnesota Robert Kuefler Bizar Een 60-jarige man uit de Amerikaanse staat Minnesota is aangeklaagd, omdat hij ruim een jaar lang samenwoonde met zijn overleden moeder en tweelingbroer. De twee stierven een natuurlijke dood, maar verdachte Robert James Kuefler wordt mogelijk toch veroordeeld wegens het in zijn huis verplaatsen van één van de stoffelijke overschotten. "Mijn broer lag in de weg'', luidt zijn verklaring.

Volgens Amerikaanse media, die uitvoerig over de spraakmakende en macabere zaak berichten, kwam in september vorig jaar na een tip van bezorgde buren aan het licht dat Kuefler met zijn overleden familieleden samenwoonde. Kuefler werd direct aangehouden, maar toen autopsie uitwees dat zijn 93-jarige moeder en broer een natuurlijke dood waren gestorven, kwam hij weer op vrije voeten.

Lees ook Kannibalenkoppel bekent 30 moorden: ze serveerden afgehakt hoofd met appelsienen als avondmaal

Justitie klaagt hem nu alsnog aan, omdat hij met het lichaam van zijn broer Richard John blijkt te hebben gesleept. Officieel wordt die handeling 'verstoring van de plek waar iemand is overleden' genoemd. Had hij zijn broer laten liggen dan was er niks aan de hand geweest.

Skelet

Uit verklaringen van Kuefler blijkt dat in juli 2015 eerst zijn broer stierf en een maand later zijn moeder Evelyn. "Ik heb haar zien overlijden.'' De politie trof van Evelyn alleen nog het skelet aan in een zolderkamer. Het lichaam van de tweelingbroer lag in bijna gemummificeerde staat in de kelder. Maar daar bleek hij niet gestorven. Volgens Kuefler lag hij eerst op de gang. "Omdat hij daar in de weg lag, heb ik hem verplaatst naar de badkamer en later de kelder.''

"Niet gek"

Een paar maanden na de dood van de twee verstuurde Kuefler eind 2015 nog een kerstkaart waarin hij meldde dat zijn moeder en broer erg ziek waren en geen bezoek wilden. Na zijn aanhouding dacht justitie aanvankelijk dat de man de bankrekeningen van zijn moeder had geplunderd en dat geld zijn motief was. Maar dat bleek niet het geval. Waarom Kuefler bleef samenwonen met de lijken? Volgens de man was hij zwaar getraumatiseerd na hun dood en daardoor niet in staat goed te handelen. Volgens zijn advocaat vindt Kuefler zichzelf niet gek. "Hij had het toen gewoon moeilijk, omdat zijn geliefde broer en moeder niks hadden geregeld voor hun begrafenissen. Kuefler kon het niet aan dit alsnog te doen.''

Justitie probeert toch tot een veroordeling van Kuefler te komen, om hem op termijn verplicht in contact te brengen met een psychiater. Zelf vindt Kuefler niet dat hij geestelijke begeleiding nodig heeft. "Ik zat in die tijd niet lekker in mijn vel, maar nu voel ik me alweer stukken beter.'' Hij mist zijn moeder en broer vreselijk. "Ik blijf altijd van ze houden.''